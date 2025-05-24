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Tarım İlacı Tüketen Kadın, Sağlıkçılara Zarar Verdi!

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OLAYIN KAYNAĞI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 70 yaşındaki bir kadın tarım ilacı içti. Kadının durumu fark eden yakınları, acil yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN DURUMU

Bölgeye gönderilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye götürmeye çalışırken tarım ilacından etkilenerek rahatsızlandı. Kadın hastaneye götürüldüğünde, sağlık görevlilerinin de ilaçtan etkilendiği anlaşıldı ve onlar da tedavi altına alındı.

KAZA SONRASI ÇALIŞMALAR

Olayla ilgili olarak AFAD ve polis ekipleri harekete geçti ve olayın araştırılması amacıyla çalışma başlattı.

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