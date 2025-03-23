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Tarım Kredi Market’ten Bayram Öncesi Fırsatlar

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RAMAZAN BAYRAMI İÇİN DEV İNDİRİMLER

Tarım Kredi Market, Ramazan Bayramı öncesi dikkat çekici indirimler sunuyor. Bu kampanya, bayram şekerlerinden kolonyalara, temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar çok sayıda ürünü kapsıyor. 22 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak olan bu fırsatlar için en iyi slogan, ‘en ucuz, en kaliteli’ olarak belirlenmiş durumda.

İNDİRİMDE OLAN ÜRÜNLER

Kampanya kapsamında hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, marketlerdeki fırsatlar dikkat çekiyor ve müşterilerin ilgisini çekiyor. Bu dönemde geniş bir ürün yelpazesiyle alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

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