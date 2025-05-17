Tarım Kredi Marketleri’nin Adı Değişti

ÜRÜN SATIŞI STRATEJİ DEĞİŞİMİ

Türkiye’deki ekonomik kriz sürecinde, daha uygun fiyatlarla ürün sunan Tarım Kredi Marketleri isim değiştirme kararı aldı. Firma, özellikle genç tüketiciyi hedef alan yenilikçi bir dönüşüm stratejisi benimseyerek, yeni açılan mağazalarının adını “KOOP” olarak belirledi.

GENEL MÜDÜRÜN AÇIKLAMALARI

Karar, Genel Müdür Varol Halepli tarafından basın toplantısıyla duyuruldu. Burada 2025 yılı hedefleri ile beraber firmanın yeni ismi de kamuoyuna sunuldu. Bu yeni sürecin parçası olarak zincirin yeni mağazaları “KOOP” adı altında hizmet verecek.

GENÇ TÜKETİCİYE YÖNELİK HIZLI BÜYÜME

Halepli, Türkiye genelinde 4 bin 500 şubeye ulaştıklarını, en büyük şehir olan İstanbul’daki şube sayısının ise 391 olduğunu açıkladı. Firma, müşteri profilinde değişiklik gerçekleştirerek genç kitleye ulaşmayı hedefliyor. Halepli, “Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz” şeklinde bir ifade kullandı.

ÜRETİCİ İLE DOĞRUDAN BAĞ KURMAK

Halepli, diğer market zincirlerinden ayrıldıkları en temel noktanın üreticiyle doğrudan ilişki kurmaları olduğunu belirtti. “Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli” dedi.