Tarım Kredi Marketleri Yeni İsim Alma Sürecinde

TÜRKİYE’DE TARIM KREDİ MARKETLERİ’NİN YENİ DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye’nin ekonomik kriz koşullarında daha uygun fiyatlarla ürün sunan Tarım Kredi Marketleri, yeni bir isimle yoluna devam ediyor. Firma, özellikle genç kitleyi hedef alan bir dönüşüm stratejisi uyguluyor. Bu kapsamda, açılacak yeni mağazalar “KOOP” adıyla hizmet vermeye başlayacak.

YENİ İSİM VE HEDEFLER

Alınan yeni karar, Genel Müdür Varol Halepli tarafından kamuoyuna aktarıldı. Düzenlenen basın toplantısında 2025 yılı hedefleri ile birlikte, firmanın yeni ismi de kamuoyuna duyuruldu. Bu doğrultuda, zincirin yeni mağazaları “KOOP” ismiyle müşterilere hizmet verecek.

Yurt genelinde 4.500 şubeye ulaştıklarını belirten Halepli, İstanbul’da 391 şube ile en büyük şehir olduklarını ifade etti. Hızla büyüyen firmanın müşteri profilinde bir değişiklik hedeflediklerini dile getiren Halepli, yeni dönemde genç kitleye ulaşmayı planladıklarını söyledi. Halepli, “Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz” şeklinde konuştu.

KOOPERATİF BİLİNCİ VE ÜRETİCİ İLE BAĞ

Halepli, diğer market zincirlerinden ayrıldıkları en önemli özelliğin üreticiyle doğrudan bağ kurmak olduğunu vurguladı. “Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici, üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu nedenle kooperatif bilinci bizim için çok önemli” diyerek konuya açıklık getirdi.