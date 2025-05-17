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Tarladan Dönüş Yapan Çift Hayatını Kaybetti

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TAŞKÖPRÜ’DE TRAKTÖR HUKUKU ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde, traktörle tarladan dönen Sinan Abak (33) ve eşi Kadriye Abak’a (31) silahla ateş açıldı. Bu saldırıda Abak çifti maalesef olay anında hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Çiftin cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGANIN TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ

Olayın ardından hızla kaçan şüpheli N.A. (64), jandarma ekiplerine teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, Sinan Abak’ın bir süre önce N.A.’nın 18 yaşındaki torununu kaçırdığı ve bu sebeple Abak ailesi ile N.A. arasındaki husumetin yaşandığı belirtildi. Ayrıca, olayla ilgili koruma tedbirlerinin de uygulandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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