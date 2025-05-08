Tarsus’ta Cinsel İstismar Olayı Yaşandı

GİTAR EĞİTİMİ VEREN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde, gitar dersi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla S.G. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G., tutuklandı.

ÇOCUKLARDAN ŞİKAYET

Edinilen bilgilere göre, Tarsus’ta bir kursta haftada bir gün gitar eğitimi veren S.G., yaşları 7 ile 12 arasında olan 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden çocuklar durumu ailelerine iletti. Aileler, olayı polise bildirdi ve S.G. hakkında şikayetçi oldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan S.G. hakkında yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.