Tarsus’ta Gitar Eğitmeni S.G. Tutuklandı

GİTAR EĞİTİMİ VEREN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde, gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla S.G. gözaltına alınıyor. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G., tutuklanıyor.

MAĞDUR ÇOCUKLAR AİLELERİNE HABER VERDİ

Alınan bilgilere göre, Tarsus ilçesinde bir kurs aracılığıyla haftada bir gün gitar dersi veren S.G., yaşları 7 ila 12 arasında değişen 7 kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarını gündeme getiriyor. Kız çocukları durumu ailelerine aktarıyor.

AİLELER ŞİKAYETTE BULUNDU

Aileler, S.G. hakkında polise başvurarak şikayetçi oluyor. Gözaltına alınan S.G., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanıyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.