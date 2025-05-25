Tartışma Sonrası Eşini Bıçakladı

ÖZEL OKULDA BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Konya’nın Karatay ilçesinde, özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olan İzzet Öner, evinde eşi Nuran Öner ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından İzzet Öner, eşini bıçakladı. Nuran Öner kanlar içinde kalırken, İzzet Öner hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kendini ihbar etti.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve ulaşan sağlık ekipleri, Nuran Öner’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşinin başında sağlık görevlilerini bekleyen İzzet Öner, polis tarafından gözaltına alındı.

NURAN ÖNER’İN CENAZESİ OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Nuran Öner’in cesedi, olay yerindeki incelemenin bitiminin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi.