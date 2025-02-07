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Tartışma Sonrası Evi Yakan Kiracı Gözaltında

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OLAYIN GELİŞİMİ

Yaşar Doğu Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, kiracı U.K, ev sahibi N.D. ile evden çıkması konusunda tartışma yaşadı. Bu tartışma sonrasında U.K, dairede yangın çıkardı. Yangın, çevreden yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YANGIN SONUCU HASAR VE GÖZALTI

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde belirli düzeyde hasar meydana geldi. Ev sahibinin şikayeti üzerine U.K, gözaltına alındı. Bu durum, olayın ciddiyetini artırırken, soruşturma devam ediyor.

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