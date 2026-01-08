Taşacak Bu Deniz Dizisine Sürpriz Çocuk Oyuncu Katılıyor

tasacak-bu-deniz-dizisine-surpriz-cocuk-oyuncu-katiliyor

Karadeniz atmosferi ve etkileyici hikâyesiyle öne çıkan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümler öncesinde izleyicileri heyecanlandıran bir gelişmeyle gündeme geldi.

ÇOCUK OYUNCU SÜRPRİZİ

Dizinin, TRT 1’deki sevilen yapımına sürpriz bir çocuk oyuncunun katılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Hikâyenin özellikle flashback sahnelerinde ana karakterlerin geçmişine ve çocukluk dönemlerine yönelik önemli anların gözler önüne serilmesi dikkat çekiyor.

FADİME’NİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTULACAK

Sosyal medyada yayılan gelişmelere göre, dizide yer alacak çocuk oyuncunun Fadime karakterinin küçük halini canlandırması bekleniyor. Bu durum, izleyicilerin merakını artırıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.