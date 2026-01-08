Taşacak Bu Deniz Dizisine Sürpriz Çocuk Oyuncu Katılıyor

Karadeniz atmosferi ve etkileyici hikâyesiyle öne çıkan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümler öncesinde izleyicileri heyecanlandıran bir gelişmeyle gündeme geldi.
ÇOCUK OYUNCU SÜRPRİZİ
Dizinin, TRT 1’deki sevilen yapımına sürpriz bir çocuk oyuncunun katılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Hikâyenin özellikle flashback sahnelerinde ana karakterlerin geçmişine ve çocukluk dönemlerine yönelik önemli anların gözler önüne serilmesi dikkat çekiyor.
FADİME’NİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTULACAK
Sosyal medyada yayılan gelişmelere göre, dizide yer alacak çocuk oyuncunun Fadime karakterinin küçük halini canlandırması bekleniyor. Bu durum, izleyicilerin merakını artırıyor.