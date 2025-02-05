Tasarım Mucitleri 1.500 Çocuğa Ulaştı

ATEŞBÖCEĞİ TIR’IN EĞİTİM SEYAHATİ

Ateşböceği Öğrenim Birimleri’ne dahil edilen Tasarım Mucitleri Ateşböceği TIR’ı, Adıyaman’daki üçüncü durağı olan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitimlerine devam ediyor. Adıyaman’da 2023 yılı Kasım ayında Altınşehir İlkokulu’nda başlayan bu proje, 2024 Nisan ayında Şehit Mehmet Kılıç İlkokulu’na taşınmıştı.

HEDEF 7.500 ÇOCUĞA ULAŞMAK

Son olarak Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda konumlanan Tasarım Mucitleri Ateşböceği, şimdiye kadar 1.500 çocuğa ulaştı. Beş yıl boyunca sürmesi planlanan bu program çerçevesinde, toplamda 7.500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.