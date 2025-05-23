Gündem

Taşlıca Baraj Gölü’nde Çocuk Kayboldu

taslica-baraj-golu-nde-cocuk-kayboldu

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Niğde iline bağlı Taşlıca Mahallesi’nde bulunan Taşlıca Baraj Gölü kenarında, 13 yaşındaki F.K., arkadaşıyla birlikte dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü. F.K.’nın arkadaşı durumu hemen yakınlarına iletti.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. F.K.’nın en son görüldüğü noktada dalış yapan ekipler, çocuğa ulaşamadan çalışmalar durduruldu. Havanın kararması nedeniyle aramalar sona erdi ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

19 Yıldır Aranan R.Ç. İstanbul’da Yakaladı

Trabzon'da 19 yıl boyunca firari olan bir katil zanlısı, İstanbul'da yakalanarak cezaevine sevk edildi.
Gündem

Kırıkkale’de Kalp Krizi Geçirdi

Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kontrolü kaybederek bir eve çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.