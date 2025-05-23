Taşlıca Baraj Gölü’nde Çocuk Kayboldu

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Niğde iline bağlı Taşlıca Mahallesi’nde bulunan Taşlıca Baraj Gölü kenarında, 13 yaşındaki F.K., arkadaşıyla birlikte dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü. F.K.’nın arkadaşı durumu hemen yakınlarına iletti.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. F.K.’nın en son görüldüğü noktada dalış yapan ekipler, çocuğa ulaşamadan çalışmalar durduruldu. Havanın kararması nedeniyle aramalar sona erdi ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi.