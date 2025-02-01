Tatlıses, Ahmet İzgi’nin Ölümüyle Sarsıldı

İBRAHİM TATLISES’İN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

İbrahim Tatlıses, Ahmet İzgi’nin vefat haberini sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir mesajla takipçilerine duyuruyor. Usta sanatçı, paylaşımında “Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer veriyor. Bu mesaj, sanat dünyasında büyük bir yankı buluyor.

SAHNE PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Ahmet İzgi’nin vefatı, İbrahim Tatlıses’in sahne programlarını da doğrudan etkiliyor. Sanatçı, o akşam için planlanan Yeni Gazino’daki sahnesini iptal ettiğini duyuruyor. Tatlıses, yaptığı açıklamada “Bu akşam Yeni Gazino’da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.” sözleriyle durumunu aktarıyor.

AHMET İZGİ KİMDİR?

Müzik camiasında önemli bir yere sahip olan Ahmet İzgi, uzun yıllar boyunca İbrahim Tatlıses’in orkestrasında davul çalarak, sahne performanslarının vazgeçilmez bir parçası oluyor. Kendine has tarzı ve sahnedeki enerjisiyle tanınan İzgi, müzik dünyasında büyük bir boşluk yaratacak. Tatlıses ve yakın çevresi, İzgi’nin kaybıyla derin bir üzüntü yaşıyor, ayrıca sanat camiasından birçok isim başsağlığı mesajları yayımlıyor.