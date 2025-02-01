Tatlıses’e Büyük Üzüntü: Ahmet İzgi Vefat Etti

İBRAHİM TATLISES’İN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

İbrahim Tatlıses, Ahmet İzgi’nin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Usta sanatçı, duygu dolu paylaşımında “Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Tatlıses’in bu paylaşımı, sanat dünyasında geniş yankı buldu.

SAHNE PROGRAMININ İPTALİ

Ahmet İzgi’nin ölümü, İbrahim Tatlıses’in sahne takvimini de etkiledi. Sanatçı, o akşam gerçekleştirilmesi planlanan Yeni Gazino’daki sahnesinin iptal olduğunu duyurdu. Tatlıses, yaptığı açıklamada “Bu akşam Yeni Gazino’da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.” sözlerini kullandı.

AHMET İZGİ KİMDİR?

Müzik camiasında saygın bir yer edinmiş olan Ahmet İzgi, yıllardır İbrahim Tatlıses’in orkestrasında davul çalarak sahne performanslarının temel bir parçası oldu. Kendine özgü stili ve sahnedeki enerjisiyle tanınan İzgi, müzik dünyasında büyük bir boşluk oluşturacak. Tatlıses ve yakın çevresi, İzgi’nin kaybıyla derin bir üzüntü yaşıyor. Sanat camiasından birçok isim de kendisine başsağlığı mesajları gönderdi.