Tavşanlı’da Engelli Bireyler İçin Farkındalık Projesi

ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUM İLE ENTEGRASYONU

Tavşanlı Beyazay Derneği, engelli bireylerin toplumla entegrasyonunu sağlamak ve yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla yeni bir farkındalık projesine adım atıyor. Dernek, engelli kadınlara yönelik el beceri kursları düzenleyerek onların hem üretken hem de daha özgüvenli bireyler olmalarını hedefliyor. Hafta içi başlayacak kurslar için Tavşanlı Halk Eğitim Müdürü Abdullah Öztürk’ü ziyaret eden Tavşanlı Beyazay Derneği Başkanı Arife Daysal, proje hakkında önemli açıklamalar yapıyor.

KURSLA EL BECERİLERİ GELİŞECEK

Dernek Başkanı Arife Daysal, projeyle ilgili şunları söylüyor: “Engelli bireylerin toplumdan izole olmaması ve hayatın her alanında aktif bireyler olmalarını sağlamak bizim en önemli hedefimiz. Bu kurslarla birlikte, kadınlarımız hem el becerilerini geliştirecek hem de sosyalleşme imkanı bulacaklar. Onların yüzünde bir tebessüm görmek, bizim için en büyük motivasyon.” Daysal, kursların özellikle kadınların günlük hayatlarını kolaylaştıracak beceriler kazanmalarını sağlayacağını ve bu projeyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtiyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMA HEDEFİ

Bu girişim, engelli bireylerin hayata katılımlarını artırmayı ve toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Dernek, engelli kadınların sosyal yaşamlarını zenginleştirmeyi ve onları daha üretken hale getirmeyi amaçlıyor. Bu tür projeler, hem engelli bireylerin potansiyelini keşfetmesine yardımcı oluyor hem de toplumda daha kapsayıcı bir ortamın oluşmasına katkı sağlıyor.