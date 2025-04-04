Tavuk Döner Zehirlenmesi Sebepleri ve Riskler

FAST FOOD ÜRÜNLERİ ARASINDA POPÜLERLİĞİ ARTAN TAVUK DÖNER

Tavuk döner, hem lezzeti hem de uygun fiyatı sebebiyle dışarıda en fazla tercih edilen fast food gıdalar arasında yer alıyor. Ancak Kocaeli’deki tavuk döner zehirlenmesi olayı, gıda güvenliği üzerine ciddi endişelere yol açtı. Peki, tavuk döner zehirlenmesi neden meydana geliyor? Belirtileri ve riskleri neler? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu soruları yanıtlıyor. Ntv’de verdiği bilgilerde, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor” diyor. Merdiven altı kaynağı bilinmeyen tavukların kullanılarak hazırlanan dönerlerin olumsuz etkilerine vurgu yapıyor.

ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI UYARI

Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner zehirlenmesinin uygun pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan bir gıda zehirlenmesi türü olduğunun altını çiziyor. “Bu durum, genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla kendini gösteriyor. Uygun olmayan saklama yöntemleri ve hijyen eksikliği de tavuk zehirlenmesine yol açabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerde bu durum daha sık görülüyor. Hamile kadınlar bu konuda daha hassas; dolayısıyla hamilelik sırasında tavuk tüketirken özen gösterilmesi gerekiyor” diye ekliyor. Tavuk etinin hızlıca bozulabildiğini belirten uzman, dikkatli olunmasının önemini vurguluyor.

ZEHİRLENME NEDENLERİ ÜZERİNDE DURULMALI

Tavuk ve tavuk döner zehirlenmesine yol açabilen nedenler arasında, bakteriyel enfeksiyonlar, tavuğun çiğ veya az pişmiş olması, uygun olmayan saklama koşulları ve çapraz bulaşma bulunuyor. Prof. Dr. Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi, bakterilerin etten kalmasına sebep oluyor. Uygun saklama koşullarında (örneğin 4°C’nin üzerinde) bakteriler hızla çoğalıyor” açıklamasında bulunuyor. Tavuk zehirlenmesi tanısı, hastanın belirtileri ve öyküsü ile laboratuvar testleri aracılığıyla konulabiliyor. “Tüketilen gıdalar, belirtilerin başlangıç süresi ve mevcut sağlık durumu sorgulanıyor. Toplu gıda zehirlenmesi durumu varsa, yenilen dönerin bayat ya da hijyenik olmadığı düşünülüyor” açıklamasında bulunuyor.

GIDA GÜVENLİĞİNE DİKKAT!

Tavuk dönerin her yerde tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Göral, bekletilmiş veya daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek dönerin içine serpiştirildiğinde zehirlenme riskini artırdığına dikkat çekiyor. Doğru pişirme, hazırlama ve saklama yöntemleriyle tavuk zehirlenmeleri büyük oranda önlenebilir. Tavuk etinin iç sıcaklığının en az 75°C’ye ulaşması gerektiğini belirtiyor.

SAĞLIĞA TEHDİT OLUŞTURAN YÖNTEMLER

Kötü koşullarda işlenmiş tavuk parçalarının kullanıldığını belirten Göral, “Kokuşmuş tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılarak dönerde kullanılmakta. Bu son derece yanlış ve sağlığı tehdit eden bir uygulama; insan sağlığı ile kesinlikle oynanmamalıdır” uyarısında bulunuyor. Merdiven altında, kaynağı bilinmeyen tavukların servis edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

DÖNERLE BİRLİKTE SUNULAN YİYECEKLERE DİKKAT

Dönerle birlikte sunulan yeşillik ve salataların hijyenik olmasının önemine de değinen Prof. Dr. Göral, “Döner ile servis edilen salata temiz olmalıdır. Temiz olmayan salata, bağırsak enfeksiyonuna yol açabilmektedir; ayrıca içeceklere de dikkat edilmelidir” diyor.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ VE ÖNLEMLER

Gıda zehirlenmesi yaşayan kişilerin göstermesi muhtemel belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, sulu ishal, midede kramp, ateş, halsizlik gibi durumlar yer alıyor. “Gıda zehirlenmesi yaşayanlara bol bol sıvı verilmesi gerekir. Genellikle hastalık kendiliğinden geçebilir. Ancak bazı hastalar için serum tedavisi gerekli olabiliyor” diyor. Gıda zehirlenmesi riskini azaltmak için yemeklerden önce ellerin yıkanması, besinlerin iyice yıkanması ve taze ürünlerin tüketilmesine dikkat edilmelidir.

KÖRFEZ’DEKİ ZEHİRLENME OLAYI

Körfez ilçesindeki Atatürk Caddesi’ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamış, toplamda 648 kişi belirtilerle hastanelere başvurmuştur. Müdahalelerin ardından hastalar taburcu olurken, iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirilmiştir.