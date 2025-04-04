Tavuk Dönerden Yüzlerce Kişi Hastanelik Oldu. 2 Kişi Entübe Edildi. Zehirlenenler Konuştu

KOCAELİ’DE TOPLU TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ: 648 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesinde bayramın ikinci ve üçüncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir dönercide tavuk döner yiyen yüzlerce kişide gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü. Toplam 648 kişi mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

KRİTİK DURUMDAKİ HASTALAR VE İŞLETMENİN KAPATILMASI

Yapılan acil müdahaleler sonrasında birçok hasta taburcu edilirken, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Zehirlenme vakalarının kaynağı olarak tespit edilen işletme, Körfez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine geçici olarak son verildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede geniş çaplı denetim yaparak gıda numuneleri aldı.

LABORATUVAR SONUÇLARI VE TUTUKLAMALAR

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde yapılan analizlerde, alınan tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi. Bu sonuçlar üzerine Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dönerci işletmecileri E.T. ve K.Y. adlı şahıslar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ZEHİRLENEN VATANDAŞLARIN İBRETLİK ANLATIMLARI

Olayla ilgili konuşan Yasin Aydın, “Bayramın ikinci günü 3 arkadaş döner yedik. Bir arkadaşım yoğun bakıma kaldırıldı, diğeri evden çıkamıyor. Hastaneler doldu taştı. Sanırım bayat et kullanmışlar” dedi. Zehirlenme nedeniyle işine gidemeyen Kayhan Dölcel ise, “2 kişi entübe oldu. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk mal sattılar” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DAN GELEN MİSAFİRLER DE ZEHİRLENDİ

Songül Dölcel, Almanya’dan gelen ablası ve yeğeninin de aynı işletmede yemek yedikten sonra zehirlendiğini belirterek, “Yeğenim kustu, ishal oldu. Hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi kondu. Başımıza gelince olayın vahametini anladık” şeklinde konuştu.

BAYRAM TATİLİ KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Bayram için Kocaeli’ye gelen İnanç Çeçen, yedikleri dönerden sonra şiddetli kusma ve ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Babası Sinan Çeçen, “Oğlum 3 gündür hastanede. Ateşi 40 dereceye çıkıyor. 600’den fazla kişi zehirlendi. Yetkililerin denetimleri sıklaştırmasını istiyoruz” dedi.

SEKTÖR DENEYİMLİ ESNAFTAN ÖNEMLİ UYARILAR

Bölgede 16 yıldır dönercilik yapan Fırat Çiçek, yaşanan toplu zehirlenmeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı: “Bayat et kullanımı, hijyen eksikliği veya ekipman temizliğinin yetersizliği böyle büyük çaplı zehirlenmelere yol açabiliyor. Büyük döner takarak fazla kazanma hırsı bazen bu tür facialara neden oluyor. Denetimlerin çok daha sıkı yapılması gerekiyor.”