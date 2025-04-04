Tavuk Dönerle Zehirlenme Neden Olur?

TAVUK DÖNERİN GIDA GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ

Tavuk döner, lezzeti ve uygun fiyatıyla dışarıda sıkça tercih edilen bir fast food ürünüdür. Ancak Kocaeli’de yaşanan bir tavuk döner zehirlenmesi, gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner zehirlenmesinin nedenlerini ve alınması gereken önlemleri açıkladı. “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor” diyor.

BİLİNMEDİKLERİ İÇİN DİKKAT EDİLMELİ

Prof. Dr. Göral, tavuk döner zehirlenmesinin uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle meydana geldiğini belirtiyor. “Bu durum, genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla ortaya çıkar” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca, uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksikliğinin tavuk zehirlenmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor; özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde daha sık görülebildiğini vurguluyor.

“Tavuk zehirlenmesi tanısı, hastanın belirtileri, öyküsü ve laboratuvar testleri ile konulur” diyen Prof. Dr. Göral, hastanın tükettikleri yiyecekler hakkında bilgi alınmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, bekletilen veya daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının, yenisi ile karıştırılmasının zehirlenme riskini artırdığını ifade ediyor. Aşırı pişirme ile birlikte, “Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalıdır” ifadesiyle dikkat çekiyor.

Kötü koşullarda saklanmış tavuk parçalarının döner yapımında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Göral, bu ürünlerin hijyen açısından son derece riskli olduğunu söylüyor. “Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının tavuk döner yapımında kullanılması son derece ahlaksız bir yöntemdir. Bunun sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir” diyerek bu durumun ciddiyetine vurgu yapıyor. Merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavukların kullanılmaktan kaçınılması gerektiğini öneriyor.

Döner ile birlikte sunulan yeşillik ve salatanın temiz ve hijyenik olması gerektiğini ifade eden uzman, “Temiz olmayan salata da bağırsak enfeksiyonuna neden olabilir. İçilen su ve ayranın da temiz olması şart” diyor. Zehirlenme belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, sulu ishal, karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi semptomlar bulunuyor.

Gıda zehirlenmesi yaşandığında, bol bol sıvı tüketimi öneriliyor. Çoğu vaka kendiliğinden geçse de bazı hastaların tedavi gerektirdiği belirtiliyor. Önleyici tedbirler arasında, yemeklerden önce ellerin yıkanması ve taze ürünler tüketilmesi gerektiği yer alıyor. Ayrıca, içme suyunun filtre edilmesi de sağlık açısından faydalı olacaktır.

Körfez ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir işletmede tavuk döner tüketen bazı kişiler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Toplamda 648 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonrası hastaların çoğu taburcu edilirken, iki kişinin durumu ağır olarak bildirildi.