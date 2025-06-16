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Taylan Özgüç Danyıldız, ODTÜ Mezunu

EĞİTİM HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Testo Taylan, sosyal medyada hızlı bir şekilde büyüyen takipçi kitlesiyle öne çıkan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında merak edilen konular arasında ilk sırada geliyor. Mizah, spor ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan bu fenomen, eğitim geçmişiyle de dikkat çekiyor. Peki, Testo Taylan ne mezunu?

LİSE EĞİTİMİ İZMİR FEN LİSESİ’NDE

Testo Taylan, lise eğitimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamlıyor. Bu köklü eğitim kurumunda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Taylan, üniversite sınavlarında yüksek bir derece elde ederek Türkiye’nin saygın üniversitelerinden birine yerleşiyor.

Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Taylan Özgüç Danyıldız, akademik alandaki başarılarını sosyal medya kariyerine de taşıyor. Fen bilimleri temelli eğitim altyapısı, içeriklerinde teknik bilgi ve mantıksal düşünme becerilerini etkili bir şekilde yansıtmaya yardımcı oluyor.

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