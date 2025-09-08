Tayland, 200 Bin Ücretsiz Bilet Verecek

İSTİKRARSIZLIK VE GÜVENLİK KAYGILARI

Siyasi belirsizlikler ve güvenlik endişeleri nedeniyle 2025 yılında önemli bir düşüş yaşayan Tayland, ekonomi açısından büyük bir öneme sahip olan turizm sektörünü desteklemek için yeni bir strateji geliştirmeye hazırlanıyor. Ülke ekonomisinde turizmin katkısı yaklaşık yüzde 12 seviyesine ulaşıyor. Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Turizm Bakanlığı bu krizi aşmak amacıyla 22 milyon dolarlık (700 milyon baht) bir bütçe tahsis etmeye yönelik adımlar atıyor.

YATIRIMIN HEDEFİ

Hesaplamalara göre, Tayland’daki iç hat gidiş-dönüş biletleri ortalama 110 dolar (3.500 baht) fiyat aralığında bulunuyor. Bu nedenle, yapılacak olan yatırımın yolculara doğrudan yansıması amaçlanıyor. Plan çerçevesinde, yabancı turistler uluslararası uçak biletlerini havayolu şirketlerinden veya seyahat acentelerinden satın aldıklarında, 200 bin adede kadar ücretsiz iç hat dönüş bileti kazanma fırsatına sahip olabiliyor.