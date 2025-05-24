Tayland’da Covid-19 Vaka Sayısı Artıyor

DOKTORUN UYARILARI

Chulalongkorn Üniversitesi’nden Dr. Thira Woratanarat, Tayland’da artan Covid-19 vakalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. 18-23 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 33 bin 589 kişinin hastaneye başvurduğunu ve maalesef 3 can kaybı yaşandığını belirten Dr. Thira, resmi istatistiklerin hastane dışındaki hafif vakaları içermediğini ve gecikmeli bildirimler nedeniyle haftalık vaka sayılarının iki katına çıkabileceğini vurguladı. Dr. Woratanarat, hastalığın Omicron XEC varyantı olduğunu ifade ederek, “Covid-19’u mevsimsel grip gibi hafif bir hastalık olarak göstermek yanıltıcıdır. Ölüm oranları küçük görünse de, yüzbinlerce vaka söz konusu olduğunda kayıplar katlanarak artar.” dedi. Uzman, virüsün ekonomik etkilerine de dikkat çekti ve “Doğru kaynaklara inanın, korunma önlemlerini elden bırakmayın.” şeklinde bir uyarıda bulundu.

OMICRON XEC VARYANTI NEDİR?

Tayland’da son dalgaya sebep olan Omicron XEC, Covid-19’un Omicron varyantının yeni bir alt türü olarak tanımlandı. Tayland Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, mevsimsel gripten 7 kat daha hızlı bulaşabilen bu virüs, ülkede bir haftada 30 binden fazla kişide görülmeye başladı. Hastalık genellikle hafif belirtilerle (ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı) seyrederken, yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ağır seyredebildiği bildirildi.