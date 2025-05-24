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Tayland’da Covid-19 Vakaları Artıyor

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ARTAN COVID-19 VAKA SAYILARI

Chulalongkorn Üniversitesi’nden Dr. Thira Woratanarat, Tayland’daki Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekiyor. Dr. Thira, Tayland genelinde 18-23 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 589 kişinin hastaneye başvurduğunu ve bu süreçte 3 can kaybı yaşandığını aktardı. Resmi verilerin, hastane dışındaki hafif vakaları içermediğini belirten Dr. Thira, gecikmeli bildirimlerle haftalık vaka sayılarının iki katına çıkabileceğini vurguladı. Covid-19’un Omicron XEC varyantı olduğunu ifade eden Dr. Woratanarat, “Covid-19’u mevsimsel grip gibi hafif bir hastalık olarak göstermek yanıltıcıdır. Ölüm oranları küçük görünse de, yüzbinlerce vaka söz konusu olduğunda kayıplar katlanarak artar” dedi. Uzman, virüsün ekonomik etkilerine de dikkat çekerek, “Doğru kaynaklara inanın, korunma önlemlerini elden bırakmayın” çağrısı yaptı.

OMİCRON XEC VARYANTI

Covid XEC virüsü nedir? Tayland’da son dalgaya neden olan Omicron XEC, COVID-19’un Omicron varyantının yeni bir alt türü olarak kaydedildi. Tayland Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, mevsimsel gripten 7 kat daha hızlı yayılan hastalık, ülkede bir hafta içinde 30 binden fazla kişiye ulaşmış durumda. Genelde hafif belirtilerle seyreden hastalık (ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı) yaşlılar, kronik hastaları ve bağışıklığı düşük olan bireylerde daha ağır seyredebiliyor.

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