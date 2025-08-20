Gündem

Tayland, Pirinç Çiftçilerine Destek Sağladı

tayland-pirinc-ciftcilerine-destek-sagladi

TAYLAND’IN DESTEK ŞEMASI

Tayland, zayıf küresel fiyatların etkilerini hafifletmek için 2025 yılında sezon dışı pirinç çiftçileri için bir destek çerçevesi onaylıyor. Bu plan, doğrudan ödemeler ve kredi garantileriyle birlikte hayata geçiriliyor. 2025 sezon dışı mahsulü için belirlenen bütçe 7,28 milyar Tayland Bahtı olarak tahsis edildi. Bu miktarın yaklaşık 861 bin çiftçi hanesine fayda sağlaması öngörülüyor.

BÜYÜK BİR YATIRIM

Ayrıca, 2025/2026 ana sezon mahsulü için 37,9 milyar Tayland Bahtı tahsis edileceği açıklandı. Bununla birlikte, hükümet 2025/2026 üretim yılı için 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programını da onaylamış durumda. Bu yatırımlar, pirinç sektörünü desteklemeyi amaçlıyor.

Dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olarak bilinen Tayland, pirinç ekimi için ayrılan alan bakımından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor. Çin ve Hindistan’dan sonra gelen Tayland, pirinç tarımında önemli bir aktör olma özelliğini koruyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

Nilüfer Barajı'nın tamamen kurumasının ardından Bursa'nın belediye başkanı tasarruf önlemleri alınması gerektiğini vurguladı. Su kaynakları için acil önlemler gerekiyor.
Gündem

Bitcoin Sert Düştü, Hızlı Yükseldi

Bitcoin, son altı haftanın en düşük seviyelerine yaklaşarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.