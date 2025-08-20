Tayland, Pirinç Çiftçilerine Destek Sağladı

TAYLAND’IN DESTEK ŞEMASI

Tayland, zayıf küresel fiyatların etkilerini hafifletmek için 2025 yılında sezon dışı pirinç çiftçileri için bir destek çerçevesi onaylıyor. Bu plan, doğrudan ödemeler ve kredi garantileriyle birlikte hayata geçiriliyor. 2025 sezon dışı mahsulü için belirlenen bütçe 7,28 milyar Tayland Bahtı olarak tahsis edildi. Bu miktarın yaklaşık 861 bin çiftçi hanesine fayda sağlaması öngörülüyor.

BÜYÜK BİR YATIRIM

Ayrıca, 2025/2026 ana sezon mahsulü için 37,9 milyar Tayland Bahtı tahsis edileceği açıklandı. Bununla birlikte, hükümet 2025/2026 üretim yılı için 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programını da onaylamış durumda. Bu yatırımlar, pirinç sektörünü desteklemeyi amaçlıyor.

Dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olarak bilinen Tayland, pirinç ekimi için ayrılan alan bakımından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor. Çin ve Hindistan’dan sonra gelen Tayland, pirinç tarımında önemli bir aktör olma özelliğini koruyor.