Tayland, Pirinç Çiftçilerine Destek Sağlıyor

DESTEK ÇERÇEVESİ ONAYLANDI

Tayland, küresel piyasalardaki zayıf fiyatların etkisini azaltmak için 2025 yılındaki sezon dışı pirinç çiftçileri için yeni bir destek planı onayladı. Bu çerçeve, doğrudan ödemeler ve kredi garantileri sunuyor. 2025 sezon dışı mahsulü için toplamda 7,28 milyar Tayland Bahtı ayrılmış durumda. Beklentilere göre bu tutar, yaklaşık 861 bin çiftçi hanesinin yararlanmasını sağlayacak.

PRİNC FİYAT İSTİKRAR PROGRAMI

Bunun yanında, 2025/2026 dönemindeki ana sezon mahsullerine yönelik 37,9 milyar Tayland Bahtı sağlanacağı belirtildi. Hükümet, 2025/2026 üretim yılı için de toplam 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programını onayladı.

DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR ÜRETİCİ

Dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olan Tayland, Çin ve Hindistan’dan sonra önemli bir yere sahip. Ayrıca, pirinç ekimine ayrılan toplam arazi alanı açısından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor.