Tayland, Pirinç Çiftçilerine Destek Sağlıyor

TAYLAND’DAN PIRINC ÇIFTÇİLERİ İÇİN DESTEK PROGRAMI

Tayland, küresel fiyatların düşük seyrini dengelemek amacıyla 2025 yılında sezon dışı pirinç çiftçileri için yeni bir destek programı onayladı. Bu kapsamda sunulan plan, doğrudan ödemeler ile kredi garantileri sunuyor ve 2025 sezon dışı mahsulü için toplamda 7,28 milyar Tayland Bahtı ayrıldı. Yapılan tahminlere göre, bu destekten yaklaşık 861 bin çiftçi hanesi yararlanacak.

2025/2026 ana sezon mahsulü için, hükümet tarafından 37,9 milyar Tayland Bahtı aktarılacak. Bununla birlikte, 2025/2026 üretim yılı için 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programının da onaylandığı bildirildi. Uygulanan bu destekler, çiftçilerin üretimlerini sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyor.

DÜNYADA BEŞİNCİ SIRADA

Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olan Tayland, pirinç ekimine ayrılan arazi alanında ise dünya genelinde beşinci sırada bulunuyor. Bu durum, Tayland’ın tarım ekonomisi için büyük önem taşıyor ve ülkenin tarımsal stratejilerinde önemli bir yer kaplıyor.