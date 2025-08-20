Tayland Pirinç Üreticilerine Destek Sağlıyor

DESTEK ÇERÇEVESİ ONAYLANDI

Tayland, düşük küresel fiyatların etkisini azaltmak için 2025 yılında sezon dışı pirinç çiftçileri için bir destek planı onaylıyor. Bu kapsamda, doğrudan ödemeler ve kredi garantilerini içeren bir çerçeve oluşturulmuş durumda. 2025 sezon dışı mahsulü için 7,28 milyar Tayland Bahtı ayrıldığı açıklandı. Bu yardımdan yaklaşık 861 bin çiftçi hanesinin faydalanması bekleniyor.

ANA SEZON İÇİN BÜYÜK BİR BÜTÇE

2025/2026 ana sezon mahsulü için ise toplamda 37,9 milyar Tayland Bahtı sağlanacak. Hükümet ayrıca, 2025/2026 üretim yılı için toplam 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programı oluşturdu. Dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olan Tayland, pirinç ekimine ayrılan toprak alanı bakımından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor.