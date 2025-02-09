Taylandlı Esirler Türkiye’nin Katkısıyla Ülkelerine Döndü

HAVAALANINDA DUYGULU ANLAR

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Hamas tarafından 30 Ocak’ta serbest bırakılan 5 Taylandlı esiri taşıyan uçak, Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’na başarılı bir iniş yaptı. Gazze Şeridi’nde 16 ay boyunca tutulan bu Taylandlılar, ülkelerinde yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

BAKAN MENSURİYETİ VURGULADI

Esirleri karşılayan Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, burada yaptığı açıklamada, “Ailelerin mutluluk gözyaşları, ilgili tüm hükümet yetkilileri için manevi destektir.” diyerek bu anların önemine dikkat çekti. Tayland hükümeti, esirlerin evlerine dönüşünü büyük bir başarı olarak değerlendiriyor.