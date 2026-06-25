Taylor Swift ve Travis Kelce bile New York’taki Madison Square Garden’da bir kutlama etkinliği için rutin bir izin başvurusu yapmak zorunda kaldı. Çok sayıda magazin haberi ve spekülasyon, çiftin 4 Temmuz hafta sonunda MSG’de evlenebileceğini öne sürerken, şehir ve kolluk kuvvetleri kaynakları düğün planladığı bilinen bir etkinlik şirketinin MSG çevresinde “bir etkinlik” düzenlemek için resmi izin başvurusunda bulunduğunu doğruladı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de bir basın toplantısında çiftin düğününe atıfta bulunarak bunun için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

İZİN BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ

Başvuru, New York Şehri Sokak Faaliyet İzin Ofisi’ne yapıldı. Bu ofis, sokak festivalleri, mahalle partileri, çiftçi pazarları ve yolların kapatılmasını gerektiren tanıtım ya da ticari etkinlikler için izin veriyor. Başvuruda ne Swift’in ne de Kelce’nin adı yer alıyor. İzin, 2-4 Temmuz tarihleri arasında Madison Square Garden çevresindeki sokakların kapatılmasına, MSG dışına bir çadır veya tente kurulmasına ve 500 ila 999 kişinin kapalı alanda toplanmasına olanak tanıyor. Ayrıca kamyonların bölgeye malzeme getirip götürmesi için düzenleme yapılması talep ediliyor. Başvurunun bu ayın başında yapıldığı belirtildi.

LOJİSTİK ZORLUKLAR VE TRAFİK ETKİSİ

MSG çevresindeki sokakların kapatılması, bölgeden günlük olarak geçen binlerce kişiyi etkileyecek bir trafik kaosu yaratma potansiyeli taşıyor. Etkinliğin, ABD’nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamalarıyla aynı hafta sonuna denk gelmesi durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Ayrıca MSG’nin altında bulunan Penn Station, büyük bir ulaşım merkezi olarak FIFA Dünya Kupası maçları için MetLife Stadyumu’na giden yolcuların akınına uğruyor. 5 Temmuz’da New Jersey’de bir maç planlanmış durumda. Öte yandan Madison Square Garden, yeni NBA şampiyonu New York Knicks’e de ev sahipliği yapıyor.

MAMDANİ VE TİSCH’İN YORUMLARI

Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Dünya Kupası güvenlik önlemlerini anlattığı basın toplantısında “Bunun Knicks’in finalleriyle, 4 Temmuz’la, Amerika 250’yle ve Taylor Swift’in düğünüyle aynı zamana denk geldiğini biliyoruz. Dünyayı burada ağırlamak için çok heyecanlıyız” dedi. New York Polis Müdürü Jessica Tisch ise haziran başındaki bir bütçe duruşmasında yaz aylarında geniş polis varlığı gerektirebilecek büyük etkinlikler arasında “muhtemelen bir Taylor Swift düğünü”nü de saydı ancak hemen ardından “şaka yapıyorum” eklemesini yaptı.

GİZLİLİK VE SPEKÜLASYONLAR

Swift, özel hayatı konusunda bilinen gizliliği nedeniyle hayranlarıyla sıkı bir bağa sahip. MSG planlarının, gerçek düğün düzenlemelerinden dikkati dağıtmak için büyük bir sis perdesi olabileceği belirtiliyor. Bahar aylarında davetiyelerin gönderildiğini söyleyen bir kaynak, düğün misafirlerine etkinliğin 3 Temmuz’da New York’ta yapılacağının söylendiğini aktardı. Tabloid haberleri ve Swift hayranları, MSG’nin asıl düğünden önce bir kutlama mekanı olabileceğini, belki de nikahın özel bir ortamda kıyılmış olabileceğini öne sürüyor. Bazıları ise MSG’de gerçek bir düğün yerine hayranlara yönelik bir etkinlik düzenlenebileceğini düşünüyor.