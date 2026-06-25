Taylor Swift ve Travis Kelce’in düğün planları ortaya çıktı ve çiftin 3 Temmuz’da New York’taki Madison Square Garden’da dünyaevine gireceği öğrenildi. Çift, sadece aile ve yakın dostların katılacağı özel bir tören planlıyor. Madison Square Garden çevresindeki sokaklar üç gün trafiğe kapatılacak.

TAYLOR SWIFT VE TRAVİS KELCE 3 TEMMUZ'DA EVLENİYOR

Çiftin ilişkisi resmiyet kazanıyor. Hazırlıklar hızla ilerliyor. Nişan duyurusu henüz yapılmadı. Davetiyeler gönderilmeye başlandı. Tören gözlerden uzak ama görkemli olacak.

MADISON SQUARE GARDEN ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPANACAK

İzin kapsamında 2 Temmuz’dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar bazı sokaklar kapatılacak. Gerekçe olarak 3 Temmuz’da bir etkinlik gösterildi. Bir şehir yetkilisi etkinliğin düğün olduğunu doğruladı.