TBB Başkanı Çakar’dan KKM’nin Geleceği Hakkında Açıklama

ALPAKLAN ÇAKAR’DAN KKME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’nda yaptığı açıklamada, KKM’nin (Kur Korumalı Mevduat) tamamladığı sürecin ardından artık ihtiyaç duyulmayan bir ürün olduğunu ifade etti. Çakar, “2025 yılı itibarıyla KKM mekanizmasının tamamen biteceğini, kapanacağını düşünüyorum” dedi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Çakar, uygulanmakta olan dezenflasyon programı sayesinde iç talebin kontrol altına alındığını, cari işlemler açığının ciddi şekilde düştüğünü ve enerji fiyatlarının Türkiye’nin lehine geliştiğini belirtti. Çakar, enflasyonun aşağı doğru bir patika içerisinde ilerlediğini vurguladı.

ENFLASYONUN YÜKSELİŞİ VE GİZLİ VERGİ

Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekmesi ve Para Politikası Kurulu toplantı sayısının azaltılmasına dair de görüşlerini dile getirdi. Enflasyonun Türkiye’nin en büyük sorunu olduğuna dikkat çekerek, bu durumu yönetmek zorunda olduklarını söyledi. “Enflasyon, bütün bunların yanında gizli bir vergilendirmedir. Düşük gelirlilerin aleyhine çalışır ve ekonomik verimliliği negatif etkiler” diye konuştu. Çakar, enflasyonla mücadelenin temel hedef olduğunu ve Orta Vadeli Program’da (OVP) bu amaca yönelik kararların alındığını açıkladı.

FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ

Çakar, Merkez Bankası’nın son toplantılarındaki indirimin olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, “Bu durum, uygulanmakta olan orta vadeli programın sonuç verdiğini gösteriyor” dedi. Toplantı sayısındaki azalmaya değinen Çakar, bu durumun veri analizi ve enflasyon trendini daha iyi takip etmek için faydalı olduğunu belirtti. Alpaslan Çakar, faizlerin düşüşünün en çok bankacılık sektörü için sevindirici olduğuna da vurgu yaptı.

CARİ AÇIKTAKİ İYİLEŞME

Çakar, OVP çerçevesinde cari açığın sürdürülebilir seviyeye ulaştığını ve bütçe açığının 9’dan 4,8’e gerilediğini aktardı. Önümüzdeki dönemde de olumlu gelişmelerin söz konusu olduğunu ve cari açığın 1 milyar doların altına düştüğünü söyledi. Bu durumların Türkiye için önemli kazanımlar olduğunu belirten Çakar, bankacılık sektörünün bilançolarında bu gelişmelerin olumlu bir etki yarattığını ifade etti.

Bankacılık SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün geçen yıl 2023’e göre yüzde 39 büyüyerek 32,7 trilyon liralık bir hacme ulaştığını söyledi. Sektörün 2025 yılında da yüzde 30 civarında büyümesini öngördüklerini belirterek, “Özellikle TL kredilerde yüzde 30, yabancı para kredilerde de yüzde 10 civarında bir artış olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Bankacılık karlılığının ise yüksek kalmaya devam edeceği bilgisini verdi.

DİJİTALLEŞME VE TARIM DESTEĞİ

Çakar, Ziraat Bankası’nın dijitalleşme çabalarından bahsederek, bankanın Türkiye’nin en dijital bankası olduğunu vurguladı. Tarım sektörüne verilen desteklerin de sürdüğünü ve çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik finansal yardımların devam ettiğini belirtti. Çakar, “Tarımda finansmana erişim noktasında asla bir sorun söz konusu değildir” diyerek bu alandaki desteklerin yüksek olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER VE BÜYÜME PLANLARI

Çakar, Ziraat Bankası’nın yurt dışında büyümek için sürekle yeni pazarlar arayışında olduklarını, Suriye’de de yakın takiple bankacılık sürecinin değerlendirileceğini söyledi. “Büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyerek Türkiye ekonomisine olan inancını yineledi. Ziraat Bankası’nın bugün itibarıyla 5,7 trilyon liralık bir büyüklüğe ulaştığını da sözlerine ekledi.