TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç hakkında bilgi verdi. Terörle mücadelede birliğe dikkat çekti. Anayasa tartışması söz konusu değildir. Herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı

BÜYÜK TAARRUZ’UN ÖĞRETTİKLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü sebebiyle Afyonkarahisar’da düzenlenen etkinlikte, yerel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un sunduğu derslerden birinin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu vurguladı. Emperyalizme karşı sergilenen ortak duruşu da anlatan Kurtulmuş, “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, Türk milletinin özgürlüğüne olan bağlılığını da hatırlatarak, “Hiçbir şekilde bir başka gücün bu millete diz çöktürmesi, bu millete boyun eğdirmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

TARİHİ FIRSATLAR VE İSTİKRAR

TBMM Başkanı, Orta Doğu’daki bölünmüşlüklerin, etnik ve dini çatışmaların gündeme getirilmesinin, bölgede yaşayan insanların bir araya gelmesini zorlaştırdığını dile getirdi. Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihinin önemli bir döneminin terörle mücadeleyle geçtiğine dikkat çeken Kurtulmuş, ülkenin istikrarın merkezi ve birliğini sağlayacak bir konumda olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız” diyerek, özellikle terör örgütünün feshetme kararının ardından, bu fırsatı iyi değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

ANAYASA TARTIŞMASI YAPILMAYACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Türkiye’deki meselelerin çözüleceği bir zemin olmadığını belirten Kurtulmuş, “Bu komisyon, bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir” dedi. Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilerin Türkiye’nin yüzde 95’inin oyunu temsil ettiğini hatırlattı ve bu süreçte herhangi bir anayasa, özerklik ya da farklı dillerin resmi dil olması gibi taleplerin bulunmadığını vurguladı.

SÜRECİ DESTEKLEMEK GEREKİYOR

Kurtulmuş, içeride ve dışarıda bu sürecin devamını istemeyenlerin olabileceğini ifade ederek, “Bu çerçevede Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin amiral gemisi olmasından rahatsızlık duyan bazı emperyalist güçlerin ve onların bölgedeki bazı yansımalarının da süreçten rahatsızlık duyacağını gayet iyi biliyoruz” diye konuştu. Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilerle yapılan toplantılarda elde edilen duygusal anıları paylaşarak, “Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi tercih ederiz” şeklinde bir duygu ifade edildiğini aktardı.

BİRİM VE KARDEŞLİK ÜZERİNE VURGU

Kurtulmuş, bölge ülkelerinin dağınıklığının İsrail’in saldırganlığında önemli bir etken olduğunu belirterek, bu ülkelerin bir araya gelmesi durumunda durumun farklı olabileceğini ifade etti. “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar” diyen Kurtulmuş, asıl sorunun terör grupları üzerinden yaratılan bölünme ve parçalanma senaryoları olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye’nin bu süreçte bir model olacağını ve terörün kökünü kazıyacağını da ekledi.

TÜRKİYE MODELİ DÜNYAYA HEDİYE EDİLECEK

Kurtulmuş, Türkiye’de yaşayan tüm etnik grupların birbirine düşman olmasına gerek olmadığını belirtti ve bu birliğin önemini vurguladı. Çanakkale şehitliğinde farklı etnik kökenlerden insanların birlikte mücadele ettiğini anımsatarak, “Bu yolun gerçekten hızlı bir şekilde yürütülmesi için gayret sarf ediyoruz” dedi. Kurtulmuş, çatışma çözümlerinin aklıselim ile müzakerelerle sonlandırılabileceğini ifade ederek, “Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz” ifadesini kullandı. Bununla birlikte, terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkmasını sağlamanın teminatı olacağını söyledi.