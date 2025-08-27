TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Açıklama: Talep Yoktur

BÜYÜK TAARRUZ’UN ANLAMINI VURGULADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un kazandırdıklarından birinin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu ifade etti. Emperyalizme karşı gösterilen ortak duruşu dile getiren Kurtulmuş, “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır” dedi. Türk milletinin özgürlüğüne düşkünlüğünü vurgulayan Kurtulmuş, “Bu millet, Allahuekber sedasının dışında hiçbir sedaya boyun eğmemiştir” şeklinde konuştu.

TARİHİ FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Kurtulmuş, bölgedeki oyunların, etnik, mezhebi ve dini çatışmaları gündeme getirerek halkları böldüğünü vurguladı. Türkiye’nin, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin büyük bir kısmını terörle mücadele ederek geçirdiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Türkiye, bu bölgede istikrarın merkezi olarak ilerleyecek” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız” ifadesini kullandı. “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, bundan sonra da yapılmayacaktır” diye ekledi.

Kurtulmuş, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun anayasa değişiklikleriyle ilgili bir tartışma ortamı sunmadığını dile getirdi. “Bu komisyon, Türkiye’deki halkın oylarının yüzde 95’inin temsil edildiği bir komisyondur” diyen Kurtulmuş, “Herhangi bir anayasa tartışması asla söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Ayrıca terörle mücadeledeki kararlılıklarını belirten Kurtulmuş, terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkacağına dair inancını vurguladı.

TOPLUMSAL BİRLİK İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR

Bu süreçte bazı güçlerin durumu engellemeye çalışacağını belirten Kurtulmuş, “Türkiye’nin amiral gemisi olmasından rahatsız olan bazı emperyalist güçlerin süreci bozma girişimlerini biliyoruz” dedi. Bununla birlikte, tüm toplumsal kesimlerin dinlendiği bir dönemin yaşandığını vurguladı. Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilerle yapılan görüşmelere değinerek, onların iyi niyetli taleplerine cevap vereceklerini söyledi. Gazilerden biri, “Biz bu sürece sonuna kadar destek veriyoruz” sözleriyle cesaret ve kararlılık göstermiştir” dedi.

BİRLEŞİK BİR GELECEK İÇİN ORTAK İRADE

Dünyada terör örgütleri ile hükümetler arasındaki diyaloglara atıfta bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin, barış ve kardeşlik modelini dünyaya sunmasının önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar” diyerek, barış sürecinin önemini vurguladı. Türkiye’nin tüm etnik gruplarının ortak geleceği için mücadele vermeye hazır olduğunu ve halk arasında sürecin destek gördüğünü sözlerine ekledi. “Bir Türkiye modeli dünyaya hediye edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.