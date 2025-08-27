Tbmm Başkanı Kurtulmuş’tan Açıklama: Terör Talebi Yok

BÜYÜK TAARRUZ’UN ANLAMINA VURGU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü sebebiyle Afyonkarahisar’da bulunarak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un öğretilerinden birinin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu ifade etti. Emperyalizme karşı sergilenen ortak duruşa da dikkat çeken Kurtulmuş, “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır.” dedi. Kurtuluş mücadelesinin bir başka yönü ise Türk milletinin özgürlüğüne olan bağlılığıdır. “Hiçbir şekilde bir başka gücün bu millete diz çöktürmesi, bu millete boyun eğdirmesi mümkün değildir.” diyen Kurtulmuş, bu milletin, Allah’tan başkasına boyun eğmediğini vurguladı.

ISTIKRARIN VE BİRLiĞİN ÖNEMİ

Kurtulmuş, bölgede yaşanan olayların belli siyasi hedefler taşıdığına değindi ve Orta Doğu’daki etnik, mezhebi ve dini çatışmaların insanları parçalamayı amaçladığını belirtti. Türkiye’nin de 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin önemli bir döneminin terörle mücadele ile geçtiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin bu süreçte istikrarın merkezi olacağını ve “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek” gerektiğini ifade etti. Terör örgütünün kendini feshettiği kararının ardından oluşan tabloyu iyi değerlendirmek gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır.” dedi.

ANAYASA TARTIŞMASI YAPILMAYACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Türkiye’nin tüm meselelerini çözme amacında olmadığını söyleyen Kurtulmuş, “Bu komisyon asla bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir.” açıklamasında bulundu. Türkiye’deki halkın oylarının yüzde 95’inin temsil edildiği bu komisyonun, terörün sona erdirilmesi ve ülkenin güçlü bir iç yapıya kavuşabilmesi için çeşitli fikirlerin ifade edildiği bir platform olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Burada tekraren ifade ediyorum, herhangi bir anayasa tartışması asla söz konusu değildir.” dedi.

TOPLUMSAL KESİMLERİN ÜMİT DOLU BEKLENTİLERİ

Sürecin engellenmek isteneceğini öngören Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgedeki amiral gemisi olmasına duyulan rahatsızlığı belirtti. “Bu çerçevede Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin amiral gemisi olmasından rahatsızlık duyan bazı emperyalist güçler sürecin ilerlemesine engel olmaya çalışacak.” diyen Kurtulmuş, milletin tüm kesimlerinin dinleneceği bir sürecin içinde olduklarını ileri sürdü. Şehit aileleri ve gaziler ile yapılan duygulu toplantılardan alıntılar paylaşan Kurtulmuş, “Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi tercih ederiz.” diyen yaşlı bir annenin sözlerine de yer verdi.

Türkiye ile ilgili sürecin, tüm etnik yapıların ve inanç gruplarının birleşmesine vesile olabilecek bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar.” dedi. Bölgede parçalanmış bir yapı olmasının, İsrail’in saldırganlığından kaynaklandığını söyleyen Kurtulmuş, “Eğer bölge ülkeleri ortak bir irade etrafında toplanabilseydi, bu sonuç ortaya çıkmazdı.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin devlet tecrübesi ve ferasetiyle bu süreci yönetebileceğini belirtti.

HALKIN BİRLİĞİ VE BİRLİKTELİĞİ

Kurtulmuş, terör örgütlerinin Türkiye’de bir bölünme fikri oluşturma çabalarına değinerek, halkın büyük çoğunluğunun bu sürecin sona ermesinden memnun olduğunu ifade etti. Silahların yakılmasının kitlesel bir destek anlamına geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Benim artık bir daha silahla işim olmayacak.” ifadesinin halkın arasındaki birliği sağlayacağını belirtti. Türkiye’deki farklılıkların ayrışmaya değil, birliğe zemin hazırlayacak unsurlar olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE MODELİNİ DÜNYAYA SUNMAK

Kurtulmuş, Türkiye’nin farklı etnik ve inanç gruplarının birbirine düşmanlığa neden olacak bir meselesinin bulunmadığını belirterek, “Bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne manaya geldiğini görebilirsiniz.” dedi. Türkiye’nin, terörle anılmaması için gerekli çözümleri üretebulir ve terörün bertaraf edilmesine yönelik önemli adımlar atabilir. “Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz.” diyerek, yaşanan çatışma çözümlerinin aklıselimle yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlayacağına inandığını ifade etti.