Tbmm Başkanı Kurtulmuş’tan Beyaz Toros Açıklaması

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Meclis binası önünde ateşe verilen beyaz torosla ilgili bilgi verdi. İçişleri Bakanlığımızın gerçekleştirdiği ilk incelemelere göre, aracı yakan kişinin hurda araçlardaki ÖTV indiriminin hayata geçmemesine öfkelendiği ve bu yüzden aracı ateşe verdiği belirtildi. Ayrıca, daha önce Mersin’de başka bir aracın da yakıldığı, bu kişinin psikolojik sorunlarının bulunduğu tespit edildi. Ancak soruşturma hâlâ devam ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından olayın detayları net bir şekilde gün ışığına çıkacak.

TÜRKİYE’DE TERÖRÜ GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ

Barış içinde yaşadığımız Türkiye’de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ediyoruz. Geçmişte yaşanan olaylar ve acılar arkamızda kalmıştır. Ancak bazı bireyler, bu tür sembolik olaylar üzerinden, kimisi bilinçli, kimisi farkında olmadan spekülasyon yapmaya çalışıyor. Bu nedenle, münferit olaylara karşı son derece dikkatli olmalı ve Türkiye’nin bu konudaki sağduyulu yaklaşımını zedeleyecek davranışlardan kaçınılmalıdır.