TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Beyaz Toros Açıklaması

AÇIKLAMA YAPILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Meclis binası önünde ateşe verilen beyaz toros hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığımızın gerçekleştirdiği ilk incelemelere göre, aracı yakan kişinin, hurda araçlardaki ÖTV indirimiyle ilgili yasanın çıkmaması sebebiyle öfkelendiği ve bu nedenle aracı yaktığı ifade ediliyor. Ayrıca, daha önce Mersin’de başka bir aracın da yakıldığı ve bu kişinin psikolojik sorunlarının bulunduğu anlaşılıyor. Ancak, soruşturma hala sürüyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra olayın tüm detayları net bir şekilde ortaya çıkacak.

TERÖRÜN GERİDE KALMASI TEMENNİSİ

Barış içinde yaşadığımız Türkiye’de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ediyoruz. Geçmişte yaşanan acılar ve olaylar geride kalmıştır. Ancak bazı bireyler, bu tür sembolik olaylar üzerinden, bazıları bilinçli, bazıları ise farkında olmadan spekülasyon yapma çabası içinde olmaktadır. Bu nedenle, münferit olaylara karşı son derece dikkatli olmalı ve Türkiye’nin bu konudaki sağduyulu yaklaşımını zedeleyecek hareketlerden kaçınılmalıdır.