Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Ak Parti Ve Chp’ye Ziyaret!

TBMM BAŞKANI Numan Kurtulmuş, PARTİ GRUPLARINI ZİYARET EDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyareti devam ettiriyor. İlk olarak CHP ile görüşen Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın destek veriyor.

TERÖR MESELESİ SİYASET ÜSTÜ BİR SORUN

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, “Komisyonla ilgili bu görüşme önemli katkı sağlayan bir görüşme oldu. Hepimizin uzlaşabileceği takvimi çıkararak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Terör meselesi siyaset üstü meseledir. Binlerce can terörden dolayı kaybedilmiştir. Bu konuda toplumsal mutabakat sağlamaya gayret edeceğiz ve Türkiye’nin gündeminden terörü en kısa sürede kaldıracağız.” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özel ise, “CHP’nin Meclis Başkanlığı adayını pazar günü ilan edeceğiz. Terörsüz Türkiye’yi önemsiyoruz. Meclis’te komisyon kurulmasını önemli buluyoruz. İlerleyen süreçlerde partimizin görüşlerini paylaşırız. Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP katkı verecektir.” şeklinde belirtti.

AK PARTİ GRUBUNU ZİYARETİ

Ziyaretinin ardından Kurtulmuş, AK Parti grubunu da ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Yasama döneminin ikinci döneminde İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş’u TBMM Başkan adayı olarak öneriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında Meclisimiz çok önemli bir misyon edinecek.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ EŞİT ŞEKİLDE İLERLEYECEK

Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için siyaset çok daha önemli bir hale gelmektedir. Terörün tamamen ortadan kaldırılması için şimdiye kadar yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiştir. Önümüzdeki dönemde en önemli çabamız Terörsüz Türkiye çabasıdır. Terörsüz Türkiye süreci Meclis’te şeffaf olarak yürütülecektir.” diye konuştu. Ayrıca, Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Gruplarını ziyaret edeceğini duyurdu.

DÜN BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etmişti.