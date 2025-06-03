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Tbmm Başkanı Seçiliyor

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TBMM’DE BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMASI BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için oylama süreci başladı. Oylamanın ilk turunda 5 aday, seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşamadı ve bu nedenle ikinci tura geçildi.

ADAYLAR VE OYLAMA SÜRECİ

Meclis başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman aday olarak belirlendi. Oylamaya geçilmeden önce AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu adaylıktan çekildi. Gizli oyla yapılan seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranırken, üçüncü turda salt çoğunluk sağlanması gerekiyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk elde edilemezse, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan olarak belirlenecek.

İLK TUR OYLAMASI BAŞLADI

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından, ilk tur oylamaya başlanıldığını duyurdu. Genel Kurul Salonu’na yeniden aday olan Kurtulmuş, parti grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle tokalaşarak salona giriş yaptı.

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