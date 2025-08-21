“TBMM’de 5. Toplantı Yapıldı”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulu olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyonun 5. toplantısı tamamlandı. Komisyon, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanlarını, 28 Ağustos’ta ise Türkiye Barolar Birliği ve hukukçuları dinleyecek.

TOPLANTIDA KATILIMCILAR

Toplantı, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirildi ve “Cumartesi Anneleri” ile “Barış Anneleri” de toplantıya katıldı. Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasında, komisyonun önceki üç toplantısında çalışma düzeninin oluşturulduğunu, dünkü toplantıda ise toplumun çeşitli kesimlerinden dinlemelere başladıklarını bildirdi. Önceki toplantıda şehit aileleri, gaziler ve “Diyarbakır Anneleri”nin görüşlerini aldıklarını, bugünkü toplantı ile birlikte ise “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” ile diyalog kuracaklarını belirtti.

ACILARIN PAYLAŞIMI

Kurtulmuş, Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir devam eden bir süreçte yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu dile getirdi. “Bu acıları yarıştırmak veya birinin öne geçirmesi gerektiğini düşünmüyorum. Esas olan, geçmişte yaşananları herkese unutturmadan, barış içerisinde demokrasiyi tesis etmek. Amacımız, bu görüşmelerle geçmiş tartışmaları tekrar etmemek, ortak geleceği inşa etmektir.” dedi. Sürecin, 86 milyonun yararına sonuçlanması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, komisyonun görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.

ANNELERİN SESİ

Kurtulmuş’un ardından “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” temsilcileri söz aldı. Cumartesi Anneleri’nden İkbal Eren Yarıcı, ağabeyi için adalet talep etti ve komisyonun çözüm odaklı olduğunu umduğunu belirtti. Yarıcı, kayıpların akıbetinin açıklanmasını istedi. Maside Ocak Kışlakçı ise kardeşinin gözaltına alındıktan sonra işkence görüldüğünü kaydetti.

BABA KAYBI DERTLERİ

Besna Tosun, babasının zorla kaybedildiğini anlatarak, yıllardır resmi mercilere başvurdukları ama sonuç alamadıklarını ifade etti. “İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğratılamaz. Failler yargılanmalı.” dedi. Ayrıca kamusal ödüller ve hatıra alanları oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

BARIŞ ANNESİ İFADELERİ

Nezahat Teke, anaların acılarının sona ermesini dileyerek, “Analar ağlamasın, evlatlarımız ölmesin.” dedi. Kendi kızı için duyduğu acıyı paylaşan Teke, “Ölüme karşıyız.” ifadesinde bulundu. Türkiye Bozkurt, barış için mücadele ettiklerini belirtirken, cezaevi koşullarının iyileştirilmesini ve sağlık durumları kötü olan tutukluların tahliyesini talep etti.

TOPLANTININ SONU

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı son buldu. Komisyon, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanları ile, 28 Ağustos’ta TBB ve hukukçularla bir araya gelmeyi planlıyor.