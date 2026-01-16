TBMM’de Cinsel İstismar Davası Ertelendi

TBMM, Stajyer Öğrenciyi Sarsan İstismar İddiasıyla Gündemde

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis’te görevli bir stajyer öğrenciye yönelik “istismar” iddiası üzerine harekete geçti. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025’te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI HIZLANDIRDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne yapılan başvuruya göre, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört mağdurun, TBMM’de stajyerlik yaptıkları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddialarıyla soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

GÖZALTINA ALINAN SANIK SAYISI BEŞ

Mağdurelerin ifadelerinin Çocuk İzlem Merkezi’nde alınmasının ardından yapılan soruşturma neticesinde, beş sanığın gözaltına alındığı belirtildi. Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. tutuklanırken, Ramazan Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş arasındaki mağdurlara karşı, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, eğitici-öğretici yükümlülüğü altında kurulan ilişki dolayısıyla zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği ifade edildi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Davanın ilk duruşması, bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Sanıklar 10.10’da duruşma salonuna getirilirken, duruşma saat 10.20’de başladı. Duruşma sonucunda tutuklu dört sanığın tutukluluğunun devam etmesine ve tutuksuz sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması ise 9 Şubat’ta yapılacak.