TBMM’de Önder İçin Anma Töreni

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma ve taziye töreni düzenleniyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk ziyaret eden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise 99 gün aradan sonra yeniden Meclis’e gelerek törene katıldı. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetinin daha sonraki ziyaretçileri arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Kurtulmuş, resmi ziyaretinde DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini iletti.

BAHÇELİ’NİN DÖNÜŞÜ

Kurtulmuş’un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salona giriş yaparak DEM Parti heyeti ve Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e taziyelerini iletti. Bahçeli, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra anma töreninden ayrıldı ve Önder’in kardeşiyle bir süre sohbet etti.

Törende bir konuşma yapan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’i andı. Önder’in yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun, biz Sırrı Süreyya bey’i gülmenin dışında bir halde görmedik.” ifadelerini kullandı. Önder’in vatansever bir kişilik olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu ülkeyi doğusundan batısına, her bir karışıyla seven ve bunu özümsemiş biriydi. Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden biri olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması için inisiyatif almıştır.” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, “Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak ve bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak zorundayız.” dedi.

HATİMOĞULLARI’NDAN VURGU

Kurtulmuş’un ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları söz aldı. Hatimoğulları, “O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye’de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında bu nedenle büyük bir rol üstlendi. O nedenle rahatsızlığını geri plana itti.” diye konuştu.