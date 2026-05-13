TBMM’de Şehit Yakını Aylıkları için Yeni Yasa Hazırlığı

TBMM’DE YENİ YASA TEKLİFİ GÜNDEMDE

AK Parti, şehit aileleri ve gazilere yönelik müjdeli bir gelişme üzerinde çalışmalara başladı. Bu çerçevede, Meclis Başkanlığı’na yeni bir yasa teklifi sunulması planlanıyor.

ŞEHİT YAKINLARINA MÜJDE!

Hazırlanan yasa tasarısıyla, hem gazilere hem de şehit yakınlarına aylık ödemelerin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, yaşını dolduran şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması ve bu bireylerin mevcut kimliklerinin “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülmesi öneriler arasında yer alıyor.

NET SAYILAR BEKLENİYOR

2026 yılı itibarıyla şehit yakınlarına aylık 11 bin 858 lira maaş ödenmesi planlanırken, bu rakama kayda değer bir zam yapılacağı öngörülüyor. Ancak, şu an için henüz kesin bir rakam belirlenmediği ifade ediliyor. Bazı kaynaklar, şehit yakını aylıklarının iki asgari ücret seviyesine çıkarılmasının değerlendirildiğini belirtiliyor.

25 YAŞINA GİREN ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Yasanın hazırlanma nedeninin, Milli Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talepler olduğu öğrenildi. 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının bazı sosyal haklarının koruması bekleniyor. Şu anda, bu çocuklar 25 yaşına ulaştıklarında ücretsiz ulaşım, seyahat hakkı gibi bazı avantajları kaybediyorlar.

ONURSAL ŞEHİT ÇOCUĞU KİMLİKLERİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut “şehit çocuğu” kimlikleri “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülebilecek. Bu kapsamda ayrıca, bu bireylere “onursal şehit çocuğu” statüsü için bir kimlik kartı verilmesinin de planlandığı belirtiliyor.