TBMM’de Sırrı Süreyya Önder Anması. Devlet Bahçeli 99 Gün Sonra Geldi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir anma ve taziye töreni yapılıyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk ziyaret eden grup CHP heyeti oldu. Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli, 99 gün aradan sonra yeniden Meclis’e dönerek programa katıldı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN TAZİYELER

Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da ziyarette bulundu. Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini ilettiği sırada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salona girdi. Bahçeli, rahatsızlığının ardından 99 gün sonra Meclis’e dönüş yaptı. DEM Parti heyetine ve Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e taziyelerini ileten Bahçeli, başsağlığı dileklerinden sonra anma töreninden ayrıldı. Bahçeli, Önder’in kardeşi ile selamlaştı.

Kurtulmuş, törende bir konuşma yaparak Sırrı Süreyya Önder’i andı. Önder’in yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun, biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik.” şeklinde konuştu. Önder’in ülkeyi her yönüyle seven bir kişi olduğunu belirten Kurtulmuş, “Son dönemlerde önemli bir sürecin en temel aktörlerinden biri olmuştur. Barışın sağlanması ve husumetin ortadan kalkması için inisiyatif almıştır.” ifadelerini kullandı.

TÜLAY HATİMOĞULLARI’NDAN BİRLİK VURGUSU

Kurtulmuş’un ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “Türkiye’de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir” vurgusunu yaptı. Hatimoğulları, “Bu konuda o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında bu kadar büyük rol üstlendi. Bu nedenle rahatsızlığını geri plana itti.” dedi.