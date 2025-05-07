TBMM’de Sırrı Süreyya Önder Anması. Devlet Bahçeli 99 Gün Sonra Meclis’e Dönüş Yaptı

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma ve taziye töreni düzenleniyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 99 gün aradan sonra Meclis’e döndü ve program dahilinde törene katıldı. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetine CHP’nin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini sundu.

bahçeli 99 gün sonra meclis’e döndü

Kurtulmuş’un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salona girerek taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle 99 gün sonra Meclis’e geri dönmüş oldu. MHP lideri, DEM Parti heyetiyle birlikte Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e taziyelerini iletti ve anma töreninden ayrıldı. Bahçeli, Önder’in kardeşiyle selamlaştı.

önemli süreçteki rolü

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Önder’i anarak, onun yakın çalışma arkadaşı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun, biz Sırrı Süreyya beyi gülümsemekten başka bir halde görmedik.” ifadesini kullandı. Önder’in yurtsever bir duruş sergilediğini ve “Son dönemlerde önemli bir sürecin en temel aktörlerinden biri olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin sona ermesi için insiyatif almıştır.” dedi.

terörsüz türkiye idealinin vurgusu

Kurtulmuş, “Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu düşünüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkma sorumluluğunu taşımalıyız ve bu idealin gerçekleştirilmesi için elimizden gelen çabayı ortaya koymalıyız.” şeklinde konuştu.

rahatsızlığını geri plana itti

Kurtulmuş’un ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, söz alarak, “Sırrı Süreyya Önder, Türkiye’deki farklı halklar ve inançların bir arada yaşayabileceğine yürekten inanıyordu. Önder, bu inancı sayesinde barış ve demokratik toplum çağrısında önemli bir rol üstlendi. Bu nedenle rahatsızlığını düşündüğünden daha geri plana itti.” ifadelerini kullandı.