TBMM’de Sırrı Süreyya Önder Anması Yapıldı. DEM Parti Heyetini CHP Ziyaret Etti. BAHÇELİ 99 GÜN SONRA MECLİS’E DÖNDÜ

ANMA VE TAZİYE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma ve taziye töreni gerçekleştiriliyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini, ilk olarak CHP heyeti ziyaret ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, 99 gün aradan sonra bu program için yeniden Meclis’e geliyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk ziyareti gerçekleştiren CHP’nin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geldi. Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini iletti.

BAHÇELİ 99 GÜN SONRA MECLİS’E DÖNDÜ

Kurtulmuş’un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Bahçeli, rahatsızlığından sonra 99 gün sonra yeniden Meclis’e döndü. DEM Parti heyeti ile Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e taziyelerini ileten Bahçeli, başsağlığı dileklerinin ardından anma töreninden ayrıldı. Bahçeli, Önder’in kardeşiyle selamlaştı.

ÖNDER’İN HIZMETLERİ ANILDI

Kurtulmuş, törende Sırrı Süreyya Önder’i andı. Önder’in yakın çalışma arkadaşı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik.” şeklinde konuştu. Önder’in, “Bu ülkeyi doğusundan batısına, her bir karışıyla seven ve bunu da özümsemiş biriydi. Hayatının her döneminde yurtsever tarzını her vesileyle ortaya koyan bir arkadaşımızdı.” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, “Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması için inisiyatif almıştır.” açıklamasında bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ VASİYETİDİR

Kurtulmuş, “Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak, bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz.” dedi.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Kurtulmuş’un ardından sözü DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aldı. Hatimoğulları, “O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye’de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi. O nedenle rahatsızlığını geri plana itti.” dedi.