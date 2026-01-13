TBMM’de Siyasi Partilerden Ortak Rapor Toplantısı

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu Toplandı

Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsilci bulunduran siyasi partilerin üyelerinden oluşan bir yazım ekibi, ortak bir rapor oluşturmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantıya gidişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlama fırsatı buldu. Yıldız, “Raporun sonuna gelmekteyiz. Bir toplantı daha yapmayı planlıyoruz ve ardından raporu yayımlayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. Başlıkların tespit edildiğini belirten Yıldız, “Başlık sayısının önemi yok. Bu husus, görüşmeler esnasında oluşan gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı partilerin ana raporlarında kayyum uygulamasına yönelik ifadeler bulunuyordu. MHP’nin hazırladığı raporda ise kayyumla ilgili herhangi bir başlık yer almıyordu” dedi.

KAYUM UYGULAMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Yıldız, devam ederek kayyum meselesine dair düşüncelerini de paylaştı: “Ancak bu durum, MHP’nin kayyum hakkında bir fikrinin olmadığı anlamına gelmez. Bizim görüşümüze göre, kayyum uygulaması bazen gereklilik arz edebilir. Örneğin, işlenen bir suça bağlı olarak eğer kayyum uygulaması zorunlu hale geliyorsa, bunu merkezi otoritenin yapması yerine, yeni yöneticilerin belediye meclisi üzerinden seçilmesi halk iradesinin korunması açısından daha uygundur. Ayrıca bu uygulamanın bir tedbir niteliğinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Şartların değişmesi durumunda bu uygulamanın da kaldırılması gerekecektir.”

AHMET TÜRK VE AHMET ÖZER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Yıldız, Ahmet Türk ve Ahmet Özer ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu: “Örneğin, Genel Başkanımızın ‘iki Ahmet’ şeklinde ifade ettiği Ahmet Türk ile Ahmet Özer’in davalarının seyri ve mevcut atmosfer, komisyonumuzun amacının birleşmesi durumunda aslında fazlasıyla abartılı bir uygulama olduğuna işaret ediyor. Ahmet Özer’le Ahmet Türk’ün göreve iadesi konusunda bizim açımızdan herhangi bir engel söz konusu değildir.” Feti Yıldız, “Umut Hakkı”na dair bir soru hakkında, “Umut Hakkı bizim raporumuzda yer almakta; ortak raporda yer alıp almayacağını bilmiyoruz” açıklamasında bulundu. İnfaz düzenlemesiyle ilgili tartışmalara da değinen Yıldız, “Benzer bir infaz yasasının yeniden çıkarılması gerektiği görüşündeyim. Bunu daha iyi anlaşılması açısından ‘sıfırdan’ çıkarılması olarak dile getiriyorum. Ancak bazı arkadaşlar bunu, 12’inci yargı paketinde yer alan bir infaz maddesi gibi yanlış yorumluyorlar” ifadelerini kullandı.