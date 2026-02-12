TBMM’de Tansiyonu Yükselten Kavga Gündemi Sarsıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün son yılların en yüksek tansiyona sahip günlerinden birine tanıklık etti. Yeni atanan bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni öncesinde muhalefet, kürsüyü işgal ederek gerginliğe neden oldu. KAVGANIN CANLI TANIKLARI: GÖKÇEK VE TANAL

Meclisteki tartışmalar esnasında, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yumruklu kavgaya tutuşarak olayın en fazla konuşulan isimleri oldular. YARALANAN TANAL HASTANEYE KALDIRILDI

Yumruklarla geçirilen kargaşada yaralanan Mahmut Tanal, önceki gün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Tanal, bugün yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. SALDIRILAR BARDAKTAKİ SUYUN PATLAMASINA NEDEN OLDU

Sosyal medya platformunda açıklama yapan Tanal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkan manzaralar hiçbirimizi memnun etmemiştir” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, TBMM’nin kavgaların değil, müzakerelerin meclisi olması gerektiğini vurguladı ve “Buna karşılık Türkiye’de cumhuriyetimize, demokrasimize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik saldırılar bardağı taşırmıştır” dedi. KÜRSÜ İŞGALİ YİNE GÜNDEMDE

Tanal, yaptığı açıklamada skandal eylemlerine değinerek, “Dolayısıyla bu saldırıları yönetenlerin memleketin en önemli ve en güzide bakanlıklarına getirilmesi kamu vicdanını yaralamıştır. Kürsü işgali bu Meclis’te ilk kez yapılan bir eylem değildir. Üstelik çok uzun yıllara dayanmaktadır. Geçmişte, bugün millî görüşün temsilcisi olarak Meclis’te olduğunu iddia edenlerin eski temsilcileri tarafından Meclis kürsüsü defalarca işgal edilmiştir. Bu, demokratik tahammül çerçevesinde değerlendirilmiş bir eylem biçimidir” ifadelerini kullandı.