TBMM’de Tartışma: CAN ATALAY Okundu

TBMM TOPLANTISI VE GEÇMİŞ OLAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

TBMM’de gündem oldukça hareketli. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündeme geçmeden önce Karaca, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder’e “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

GENEL KURUL’UN ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Ardından Danışma Kurulu, Genel Kurul’un bugün ve yarın çalışmalarına ara vermesi önerisini kabul etti. Meclis Başkanvekili Karaca, gelecek hafta Milli Egemenlik Haftası olduğunu hatırlattı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI OKUNDU

Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumuna değinen Karaca, “Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, yasama organı da dahil tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar ve amir hüküm olması hasebiyle, bugün Anayasa Mahkemesi kararının, Milli Egemenlik Haftası’na girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim.” ifadesini kullandı. Daha sonra Karaca, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay’la ilgili kararını okuttu. Hüküm okunurken Başkanlık Divanı’ndaki TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı. TBMM Katip Üyesi ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Divan’daki yerine oturdu.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Hüküm okunurken bazı AK Partili milletvekilleri Genel Kurul Salonu’nu terk etti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Divan’ın teşekkül etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Bu esnada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında bir tartışma yaşandı.

MECLİS TOPLANTISI KAPATILDI

Meclis Başkanvekili Karaca, birleşimi Danışma Kurulu kararı gereği, 22 Nisan Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı. Birleşimin kapanmasının ardından da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışma bir müddet daha devam etti.

GENEL KURUL’DA TARTIŞMALARIN SEBEPLERİ

CHP, AYM kararının Genel Kurul’da okunmasıyla Yargıtay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının geçersiz olduğunu savunuyor. AK Parti kanadı ise bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle AYM kararının bu şekilde okunmasının yok hükmünde olacağını ifade ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Sayın Gülizar Biçer açıkça Meclis Başkan Vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır.” dedi.

CAN ATALAY’IN DAVASI VE AMAÇLARI

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde TİP’ten Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay’ın avukatları, müvekkillerinin milletvekili seçilmesi dolayısıyla hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi için Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN VERDİĞİ KARARLAR

Yargıtay bu talebi reddettikten sonra Atalay, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Mahkeme, “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” sonucuna vardı ve Atalay’ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına Yargıtay uymadı ve ayrıca AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi bir kez daha “hak ihlali” kararı verdi.