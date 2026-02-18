TBMM’de Terörsüz Türkiye Raporu Tamamlandı

GÖZLER TBMM’DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kurulan komisyonun ortak raporu hakkında gözler toplantıda. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21’inci toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık yaptığı bu toplantı, komisyonun son seferi olarak kaydedildi. Kurtulmuş, ortak raporun detaylarını aktardı. Rapor, toplamda 7 bölümden oluşuyor; ilk bölüm komisyonun faaliyetlerini, ikinci bölüm hedeflerini, üçüncü bölüm Türk-Kürt kardeşliği tarihini, dördüncü bölüm dinlenen şahısların analizlerini, beşinci bölüm PKK’nın feshi ile ilgili düzenlemeleri, altıncı bölüm sürece ilişkin öneriler ve yedinci bölüm ise demokratikleşme konusundaki önerileri kapsıyor.

BÜYÜK ÇALIŞMA GÖRÜLDÜ

Kurtulmuş, yapılan çalışmalara dair bilgileri paylaşarak, “88 saatlik bir çalışma sürecimiz oldu. 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu. Bu rapor, terör meselesinin çözümünde tarihi bir dönüm noktasını işaret ediyor. Barış ve huzuru tesis etmek herkes için tarihi bir sorumluluk. Rapor, PKK’nın kendini feshetmesine yönelik yasal düzenlemeleri de içeriyor” dedi.

KARARLI ADIMLAR YOL GÖSTERECEK

Kurtulmuş, “Ülkemizde kardeşlik, esenlik ve sosyal barışı güçlendiren her adımı destekliyoruz. Bu mesele, ezberleri alt edip kararlı adımlarla çözülebilir. Milletimiz, bir araya gelerek parçalanmayı durduracak. Meclis, görevini tereddütsüz şekilde yerine getirdi. Terörün gündemden çıkması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur. Alınan önlemler, hukuk çerçevesinde kararlılıkla ilerleyecektir” ifadelerini kullandı.

RAPORUN MAHİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kurtulmuş, “Rapor af mahiyetinde değil. Komisyon, toplumsal huzuru zedeleyen terör eylemlerinin sona erdirilmesi iradesini ortaya koydu. Hazırlanan belge, sürecin nihayeti olarak değil, kararlı adımlamasını pekiştiren bir zemin olarak kabul edilmelidir” diye belirtti.

ANAYASA ÜZERİNDEKİ VURGULAR

Raporda dile getirilen önerilere ek olarak, daha demokratik, özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu da ifade ediliyor. Bu noktada yeni bir anayasa hazırlamanın, komisyonun görevi olmamakla birlikte ülkenin ortak sorumluluğu olduğu dile getirildi.

RAPORDAKİ DETAYLAR

Rapor, toplam 60 sayfa ve 7 bölümden meydana geliyor. İlk dört bölümde Terörsüz Türkiye sürecinin kronolojik işleyişi yer alırken, diğer bölümler ileride atılması gereken adımlara dair öneriler içeriyor.

FİKİRLER İÇİN YER

Bölümlerde, PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin iç ve dış güvenlik unsurlarının varlığına vurgu yapılıyor. Silah bırakma sürecinin yasal düzenlemelerle zamanla ilerlemesi gerektiğine de işaret ediliyor. Altıncı bölümde, örgütün üyelerinin hukuki durumu ve topluma uyum süreçleri ele alınıyor.

HUKUKSAL ÇAĞRILAR GÜNDEME GELDİ

Yedinci bölümde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması yönünde çağrılar yapılıyor. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulanıyor. Şiddet içermeyen eylemlerin terör kapsamından çıkarılması gerektiği bir başka detay.

UMUT HAKKI SINIRLARI BELİRSİZ

Rapor içerisinde “umut hakkı” ifadesine yer verilmediği görüldü. Umut hakkı, mahkûm kişilerin belirli koşullarda topluma yeniden kazandırılma ve serbest bırakılma haklarını tanımlıyor. Bu kavram, özellikle ağır cezalara çarptırılmış bireyler için geçerli olup, pişmanlık gösterenlerin belirli bir süre sonra serbest kalma umudunu içermektedir.