TBMM’de Terörsüz Türkiye Süreci Raporu Bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yeni haftada terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde kurulan komisyonun ortak raporuna odaklanılacak. Rapor yazım ekibi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirdi.

UMUT HAKKI OLACAK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Umut hakkı olacak mı?” sorusuna Yıldız, “Başlık olarak olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik olarak olacaktır.” şeklinde cevap verdi. Ayrıca Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu hakkında dile getirilen iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt vererek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili gerçeklerin hatırlatılmasının zorunlu olduğunu belirten Yıldız, komisyonun yetki alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur.” ifadelerini kullandı.

ORTAK TEMEL DEĞERLER

Türkiye’nin temel niteliklerine dikkat çeken Yıldız, “Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir.” açıklamasında bulundu. Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, “Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır.” dedi.

KİŞİYE ÖZEL HİÇBİR DÜZENLEME

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir de umut hakkı hakkında görüşlerini paylaştı. Emir, “Bu konuda herkesin aklının berrak olması gerekir. Demokratikleşme ile ilgili infazla ilgili Türk Ceza Kanunu içerisinde önerilerimiz olacak terörle mücadele ile ilgili de ama şunun bilinmesi lazım burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Kişiye özel kişiye özgü bir atıf olmayacak.” şeklinde konuştu.

TASLAK RAPOR DETAYLARI

Taslak raporun detayları gündeme gelmeye başladı. Taslak metinde en fazla tartışılan konulardan biri olan “umut hakkı”nın yer almadığı öğrenildi. Kayyum uygulamasına son verilmesine ilişkin tavsiye kararlarının bulunduğu belirtiliyor. Taslak raporda, silah bırakacak terör örgütü mensupları için “müstakil” ve “geçici bir kanun” hazırlanmasına yönelik ifadeler mevcut. Sadece çerçevenin çizildiği raporda; kanunun hedefleri, niçin gerekli olduğu gibi konulara yer verilmiş durumda. Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının belirlenmesi, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarına dair öneriler yanı sıra, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılması gibi tavsiyeler de mevcut. Bütün partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak rapora, yeni haftada son şeklinin verilmesi bekleniyor.