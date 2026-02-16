TBMM’de Terörsüz Türkiye Sürecinin Raporu Bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni haftanın gözleri, terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde oluşturulan komisyonun hazırladığı ortak raporda olacak. Rapor yazım ekibi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek çalışmalara devam etti.

UMUT HAKKI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon toplantısının öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, “Umut hakkı olacak mı?” sorusuna; “Başlık olarak olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik olarak olacaktır.” şeklinde yanıt verdi. Yıldız, aynı zamanda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin ortaya atılan iddialara sosyal medya üzerinden açıklama yaparak cevap verdi. Yıldız, tartışmaların ve spekülasyonların kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

YETKİ ALANI DEĞERLENDİRİLDİ

Yıldız, komisyonun yetki alanı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur.” şeklinde belirtti. Türkiye’nin temel değerlerine vurgu yapan Yıldız, “Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü ve laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak değerlerdir.” dedi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER

Komisyon çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldız, “Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEMELER YER ALMAYACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, umut hakkı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Emir, “Bu konuda herkesin aklının berrak olması gerekir. Demokratikleşme ile ilgili infazla ilgili Türk Ceza Kanunu içeriğinde önerilerimiz olacak terörle mücadele ile ilgili de ama şunun bilinmesi lazım burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Kişiye özel kişiye özgü bir atıf olmayacak.” dedi.

TASLAK RAPORUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Taslak raporun detayları da şekillenmeye başladı. Taslak metinde, en çok tartışılan konulardan biri olan “umut hakkı”nın yer almadığı öğrenildi. Kayyum uygulamasının sona ermesine ilişkin tavsiye kararlarının taslakta yer aldığı bildirildi. Rapor, silah bırakacak terör örgütü mensupları için “müstakil” ve “geçici bir kanun” hazırlamaya yönelik ifadeler içeriyor. Taslağın yalnızca çerçeve niteliğinde olduğu, kanunun amacı, gerekliliği gibi başlıklara yer verildiği açıklandı. Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumunun tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için atılacak adımlar, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik önerileri de bulunuyor. Tüm partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak rapora, yeni haftada nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.